السليمانية وديالى.. 7 إصابات بحادثي سير أحدهما بسبب فقدان السيطرة على "تاهو"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بأصابة 5 أشخاص بحادث سير، فيما أصيب شخصان بحادث آخر في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة أشخاص أصيبوا بحادق سير على طريق حمرين – المقدادية".

وأضاف أن "جنديين من بين المصابين في الحادث".

وفي السليمانية، قالت مديرية المرور فيها في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سائق سيارة نوع تاهو، فقد السيطرة على مركبته نتيجة للسرعة الزائدة والتجاوزات المرورية، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بعدة سيارات أخرى، كما تسببت السيارة في تدمير عدد من الأشجار، مما زاد من تعقيد الحادث".

وبينت أن "الحادث وقع في أحد أهم شوارع السليمانية، الذي يشهد حركة مرورية كثيفة، وهو شارع مالك محمود، مما جعل الحادث أكثر خطورة، و نتيجة لذلك، أصيب شخصان من ركاب السيارة بشكل مباشر، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأوضحت أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل إضافية حول أسباب الحادث، مع التأكيد على ضرورة اتباع قواعد المرور لتجنب مثل هذه الحوادث المؤسفة".