السليمانية.. جمعية مربي الدواجن تحذّر من منح إجازات جديدة

شفق نيوز - السليمانية

حذّر رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية ناظم عبد الله، اليوم الأربعاء، من استمرار السياسات "غير المدروسة" في منح الإجازات الجديدة لإقامة حقول الدواجن.

وقال عبد الله لوكالة شفق نيوز، إن "الحاجة الفعلية السنوية من لحوم الدجاج في الإقليم تُقدر بنحو 147 ألف طن، بينما يبلغ حجم الإنتاج الحالي أكثر من 400 ألف، ما يؤدي إلى فائض كبير في السوق المحلية يفوق القدرة الاستهلاكية".

وأوضح أن سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج في الأسواق يبلغ حالياً 2100 دينار فقط، في حين تصل كلفة إنتاجه إلى نحو 2500 دينار، الأمر الذي يضع المربين أمام خسائر مالية متواصلة.

وأضاف رئيس الجمعية، "منذ عامين طالبنا وزارة الزراعة بوقف منح الإجازات الخاصة بإنشاء مشاريع دواجن جديدة، غير أن الوزارة عادت منذ شهر إلى منح التراخيص مجدداً، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج دون توفر منافذ تسويقية كافية أو أسواق تستوعب الكميات المنتجة".

وأشار إلى أن "قرار منع استيراد الدجاج المجمد من الخارج لم يسهم حتى الآن في تحسين وضع السوق أو دعم المنتج المحلي"، لافتاً إلى أن لجاناً صحية متخصصة في السليمانية تواصل إجراء الفحوصات اللازمة على جميع منتجات الدجاج قبل طرحها في الأسواق".

وكشف عن أن تسويق الإنتاج المحلي إلى محافظات الوسط والجنوب يواجه "عراقيل إدارية ومالية"، حيث يُضطر المنتجون إلى "دفع رشاوى لتسهيل دخول بضائعهم، ما يفاقم من حجم الأعباء والتكاليف".

وختم عبد الله تصريحه قائلاً، "حتى الآن لا يوجد دعم فعلي من قبل حكومة الإقليم لمربي الدواجن، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاتحادية منع دخول الفائض من الإنتاج إلى محافظات الوسط والجنوب، ما يجعل مستقبل هذا القطاع الحيوي في وضع بالغ الصعوبة".

ويشهد قطاع الدواجن في عدد من المدن العراقية انتشاراً لفيروس إنفلونزا الطيور، في وقت شدّدت وزارة الزراعة العراقية على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نفوق جماعي في الدواجن، واتخاذ إجراءات وقائية في حقول التربية، أبرزها منع الاختلاط بين الطيور البرية والدواجن المحلية، والالتزام بالتعقيم المستمر للحقول وأماكن البيع.

وكانت مصادر محلية في محافظة نينوى قد كشفت لوكالة شفق نيوز في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور داخل أحد الحقول القريبة من بعشيقة، ما استدعى تحركاً عاجلاً للسلطات البيطرية لمنع انتشار المرض.

وفي اليوم التالي لذلك، أعلن مدير ناحية بعشيقة، غزوان الداؤودي، عن نفوق 20 ألف دجاجة، بعد تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور في حقلين لتربية الدواجن ضمن الناحية.

وأوضح الداؤودي، لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة التي شُكّلت برئاسته وعضوية دوائر البيئة والبيطرة والصحة انتقلت فوراً إلى موقع الإصابة لإجراء عمليات الطمر الصحي للدجاجات النافقة، التي قُدّر عددها بنحو 20 ألفاً من أصل 150 ألف دجاجة، إلى جانب فحص الملامسين للحد من انتشار المرض".