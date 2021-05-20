السليمانية تدعم القدس.. دعوات للمجتمع الدولي بوقف "الاعتداءات" الإسرائيلية (صور)

شفق نيوز / احتج المئات من علماء الدين الاسلامي وأئمة المساجد والمثقفين من النساء والرجال، يوم الخميس، على "الانتهاكات" التي تعرضت لها القدس من قبل الجانب الإسرائيلي.

وندد المحتجون، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، بـ"ممارسات إسرائيل المتمثلة بقتل الأبرياء من العزل من الشيوخ والنساء والأطفال".

عمر أحمد إمام وخطيب في السليمانية (أحد منظمي الاحتجاج) أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "مؤسسة علماء الاتحاد الاسلامي والجماعة والعدالة في إقليم كوردستان، أقامت تحت شعار (القدس في قلوبنا)، تجمعا احتجاجيا نند فيه القصف الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية في فلسطين وتأييد نصرة الشعب الفلسطيني".

طالب أحمد، المجتمع الدولي بـ"وقف العدوان الإسرائيلي، ووقوف الدول العربية وقفة جادة وحقيقية تجاه هذا العدوان".

وخلص إلى القول "نحن كأحفاد صلاح الدين الأيوبي، نقف اليوم مع شعبنا الفلسطيني روحا وقلبا وإيمانا منا بإسلامنا وكرامتنا، بكتاب القران الكريم".