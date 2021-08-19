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السليمانية تحيي عاشوراء وتؤشر انخفاضاً بالمعزين

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-19T11:01:58+0000
السليمانية تحيي عاشوراء وتؤشر انخفاضاً بالمعزين

شفق نيوز/ أحيت حسينية الحكيم في مدينة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، ذكرى عاشوراء بمشاركة عدد من شيوخ وأئمة المساجد وسكان المدينة.

وقال حسين خوشناو خطيب حسينية الحكيم في السليمانية لوكالة شفق نيوز،  "نستذكر العاشر من محرم في كل عام (يوم عاشوراء) في حسينية الحكيم بمشاركة عدد من محبي الامام الحسين"، مبيناً "نريد ايصال رسالة الى العالم بأن ثورة الحسين التي استشهد فيها ضد الظلم والطغيان هي ثورة في سبيل الديمقراطية والحريات في العالم".

وأضاف خوشناو، أن "الاعداد التي شاركت في مراسم اليوم كانت أقل من كل عام بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا"، موضحاً "لم نعمل على اقامة مراسم كبيرة, وتم توزيع الطعام على الحاضرين وزوار الحسينية بهذه المناسبة".

وقال حسين علي، احد المشاركين بالمراسم لوكالة شفق نيوز، "تعلمنا من الحسين التضحية والشهادة من اجل قيم الانسانية، ونحن اليوم باوقات صعبة من تداعيات كورونا، فضلاً عن كوننا مقبلين على انتخابات مصيرية لاختيار من يكون قدوة صالحة يتماشى مع مبادئ الحسين التي دعا اليها من القيم والاخلاق والعدالة الاجتماعية".

و"عاشوراء" هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، وهو اليوم الذي قتل فيه الامام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء.

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