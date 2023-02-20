السلطات تقطع جسراً مهماً وسط بغداد وتقترح طرقاً بديلة

شفق نيوز/ نوهت مديرية المرور العامة، يوم الاثنين، عن قطع جسر السنك وسط بغداد لمة يومين، واقترحت طرقا بديلة.

وقالت المديرية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه سيتم قطع جسر السنك لمدة يومين ابتداءاً من يوم غد الثلاثاء المصادف 2023/2/21 وذلك لأستكمال أعمال الصيانة من قبل كوادر أمانة بغداد - الطرق والجسور.

واقترحت على المواطنين سلك الطرق البديلة (جسر الاحرار _ جسر الصرافية، جسر باب المعظم، جسر جابر بن حيان، الجسر المعلق) وذلك لحصول كثافات متوقعة اثناء قطع جسر السنك في ساحة الخلاني وساحة التحرير والمناطق المحيطة ..