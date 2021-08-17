السلطات تطمئن زائري كربلاء بخطة حماية "أمنية وصحية" في عاشوراء

شفق نيوز/ أعلنت وزراة الصحة العراقية والسلطات في كربلاء، يوم الثلاثاء، عن اعداد خطة أمنية وطبية وقائية وتشكيل غرف طوارئ استعداداً لزيارة العاشر من محرم في المحافظة.

وقال نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة أعدت خطة مبكرة لزيارة العاشر من محرم الحرام، مبيناً أن السلطات بدأت من اليوم الأول بتنفيذ خطة أمنية داخل وخارج المحافظة بتعاون وتنسيق بين قيادة عمليات الشرطة والقوى الأمنية من الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية.

وأضاف الفتلاوي، أن الدوائر الخدمية باشرت بتقديم الخدمات للزائرين من خلال مواكب كبيرة لبلدية المجاري، لافتاً إلى أن دائرة الصحة باشرت أيضاً بتقديم الخدمات. وتابع أن يوم العاشر من محرم هو التحدي الأكبر في هذه الزيارة سيما الجانب الصحي، مشيراً إلى أن هناك خطة وقائية خاصة بالزوار أولها الإرشاد الصحي داخل وخارج المدينة لتوعية أصحاب المواكب لإتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية.

وأشار إلى افتتاح مراكز جوالة وفرق صحية في مركز المدينة لتقديم اللقاحات فضلاً عن تعفير المدينة بشكل كامل، مؤكداً أن هناك وعياً لدى الزوار وقد ساهم بشكل كبير بزيادة خفض نسبة الإصابة.

أما في مايخص النقل أشار الفتلاوي إلى أن خطة النقل هذا العام متكاملة، مطمئناً المواطنين الزائرين بتوفير وسائل لنقل إلى المدينة عبر عدد كبير من الآليات بالتعاون مع وزارتي النقل والصناعة والوقف الشيعي.

من جهتها اعلنت وزارة الصحة، عن خطة "اسناد طبي طارئ" لزيارة العاشر من محرم.

اكد ذلك مدير مركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة، فاضل عكلة الربيعي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، وأوضح أن الوزارة اعدت خطة طبية خاصة لتقديم افضل الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية وتغطية الطرق المؤدية الى محافظة كربلاء بالفرق والمفارز الطبية بمناسبة تأدية زيارة عاشوراء الأليمة, لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين وضمان الاستعدادات القصوى لمواجهة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتضمنت الخطة، وفق الربيعي، تشكيل غرفة عمليات وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة ووزارتي الدفاع والداخلية لتبادل المعلومات وتسهيل مهمة الفرق الطبية والصحية وحركة سيارات الاسعاف لنقل الحالات الطارئة اثناء فترة الزيارة والاتصال المستمر بدائرة صحة كربلاء ودوائر الصحة المعنية لمتابعة الموقف ولتامين الاحتياجات اللازمة .

وأشار إلى أن قسم الاسعاف الفوري قام بارسال سيارات اسعاف لاسناد الجهد الطبي لدائرة صحة كربلاء وطريق الزوار فيها قبل موعد الزيارة ونشر المفارز الطبية على طريق الزائرين وتهيئة وفتح مفارز ثابتة ومتحركة للزائرين الذين سيتوجهون الى مرقد الامام الحسين.

وأضاف أن الوزارة قامت بتوفير كافة الادوية المنقذة للحياة وتجهيز المؤسسات الصحية بها وتوفير المستلزمات الضرورية، كما تم تشكيل فـرق صحـية لمتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة وتوعية الزائرين لاتباع الإجراءات الصحية بهذا الخصوص والتنسيق والتعاون مع الهيئات والمكاتب الدينية والمواكب بضرورة الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية التي تؤمن سلامتهم من التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء وتكثيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وستقوم الوزارة، وفق مدير مركز العمليات وطب الطوارئ، بمتابعة دقيقة للأحداث أولا بأول لضمان سلامة الزائرين.

وأعلنت كل من محافظتي النجف وكربلاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة حلول التاسع من شهر محرم.