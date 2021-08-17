السلطات تطمئن زائري كربلاء بخطة حماية "أمنية وصحية" في عاشوراء

شفق نيوز/ أعلنت وزراة الصحة العراقية والسلطات في كربلاء، يوم الثلاثاء، عن اعداد خطة أمنية وطبية وقائية وتشكيل غرف طوارئ استعداداً لزيارة العاشر من محرم في المحافظة.
وقال نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة أعدت خطة مبكرة لزيارة العاشر من محرم الحرام، مبيناً أن السلطات بدأت من اليوم الأول بتنفيذ خطة أمنية داخل وخارج المحافظة بتعاون وتنسيق بين قيادة عمليات الشرطة والقوى الأمنية من الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية.
وأضاف الفتلاوي، أن الدوائر الخدمية باشرت بتقديم الخدمات للزائرين من خلال مواكب كبيرة لبلدية المجاري، لافتاً إلى أن دائرة الصحة باشرت أيضاً بتقديم الخدمات. وتابع أن يوم العاشر من محرم هو التحدي الأكبر في هذه الزيارة سيما الجانب الصحي، مشيراً إلى أن هناك خطة وقائية خاصة بالزوار أولها الإرشاد الصحي داخل وخارج المدينة لتوعية أصحاب المواكب لإتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية.
وأشار إلى افتتاح مراكز جوالة وفرق صحية في مركز المدينة لتقديم اللقاحات فضلاً عن تعفير المدينة بشكل كامل، مؤكداً أن هناك وعياً لدى الزوار وقد ساهم بشكل كبير بزيادة خفض نسبة الإصابة.
أما في مايخص النقل أشار الفتلاوي إلى أن خطة النقل هذا العام متكاملة، مطمئناً المواطنين الزائرين بتوفير وسائل لنقل إلى المدينة عبر عدد كبير من الآليات بالتعاون مع وزارتي النقل والصناعة والوقف الشيعي.
من جهتها اعلنت وزارة الصحة، عن خطة "اسناد طبي طارئ" لزيارة العاشر من محرم.
اكد ذلك مدير مركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة، فاضل عكلة الربيعي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، وأوضح أن الوزارة اعدت خطة طبية خاصة لتقديم افضل الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية وتغطية الطرق المؤدية الى محافظة كربلاء بالفرق والمفارز الطبية بمناسبة تأدية زيارة عاشوراء الأليمة, لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين وضمان الاستعدادات القصوى لمواجهة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتضمنت الخطة، وفق الربيعي، تشكيل غرفة عمليات وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة ووزارتي الدفاع والداخلية لتبادل المعلومات وتسهيل مهمة الفرق الطبية والصحية وحركة سيارات الاسعاف لنقل الحالات الطارئة اثناء فترة الزيارة والاتصال المستمر بدائرة صحة كربلاء ودوائر الصحة المعنية لمتابعة الموقف ولتامين الاحتياجات اللازمة .
وأشار إلى أن قسم الاسعاف الفوري قام بارسال سيارات اسعاف لاسناد الجهد الطبي لدائرة صحة كربلاء وطريق الزوار فيها قبل موعد الزيارة ونشر المفارز الطبية على طريق الزائرين وتهيئة وفتح مفارز ثابتة ومتحركة للزائرين الذين سيتوجهون الى مرقد الامام الحسين.
وأضاف أن الوزارة قامت بتوفير كافة الادوية المنقذة للحياة وتجهيز المؤسسات الصحية بها وتوفير المستلزمات الضرورية، كما تم تشكيل فـرق صحـية لمتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة وتوعية الزائرين لاتباع الإجراءات الصحية بهذا الخصوص والتنسيق والتعاون مع الهيئات والمكاتب الدينية والمواكب بضرورة الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية التي تؤمن سلامتهم من التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء وتكثيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وستقوم الوزارة، وفق مدير مركز العمليات وطب الطوارئ، بمتابعة دقيقة للأحداث أولا بأول لضمان سلامة الزائرين.
وأعلنت كل من محافظتي النجف وكربلاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة حلول التاسع من شهر محرم.