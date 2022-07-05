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السلطات تصدر توضيحا حول حقيقة أسرع حالة زواج وطلاق في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-05T09:04:39+0000
السلطات تصدر توضيحا حول حقيقة أسرع حالة زواج وطلاق في العراق

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل أسرع حالة طلاق وزواج بالعراق حصلت في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا نصه ( اسرع حالة طلاق بعد ساعات من زواج في محافظة كركوك ).

وأوضح البيان أن الحقيقة : بعد البحث عن الخبر المتداول وبالتنسيق مع قيادة شرطة كركوك تبين الآتي:

١- ان الخبر المتداول عاري عن الصحة ولا توجد هكذا حالة ضمن محافظة كركوك.

٢- الصورة المرفقة بالخبر تعود لحفل زفاف وليد مقداد مصري الجنسية نجم برنامج طيور الجنة.

ودعا قسم محاربة الشائعات في الوزارة الى توخي الحيطة والحذر من تناول هكذا اخبار مجهولة المصدر للحد من انتشار الشائعات في المجتمع.

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