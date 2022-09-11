السلطات الأمنية العراقية تعتقل شخصا انهال بالسب والشتم على أئمة أهل البيت

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن جهاز الأمن الوطني العراقي القى القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو ينهال بالسُباب والشتآئم على أئمة أهل بيت النبوة.

وكان هذا الشخص ومعه آخر قد ظهرا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بالإساءة والسخرية والسب والشتم على مقام أئمة أهل البيت الإمام علي بن أبي طالب، والإمام موسى بن جعفر الكاظم، والإمام علي بن موسى الرضا، والإمام محمد بن الحسن العسكري (الإمام المهدي) لدى المسلمين الشيعة الجعفرية.

وتنص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية على من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها، من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك. من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا آخر له حرمة دينية.

وقبل القاء القبض على المتهم ظهر في مقطع فيديو آخر برر فيه لنفس عما بدر منه قائلا: إن الفيديو السابق قديم، ولم أكن بوعيي.

وأضاف "أقدم أعتذاري إلى أئمة أهل البيت، وانا من مواليهم"، مردفا بالقول إن "أناساً يكرهونني قاموا بنشر المقطع".