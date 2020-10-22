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السلطات العراقية تؤشر إرتفاعاً بحالات قتل الأبناء من قبل ذويهم

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-22T08:49:37+0000
السلطات العراقية تؤشر إرتفاعاً بحالات قتل الأبناء من قبل ذويهم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس إرتفاع حالات قتل الأبناء على ايدي ذويهم وذلك تعقيبا على رمي امرأة لطفليها في نهر دجلة بالعاصمة العراقية بغداد في حادثة هزت المجتمع العراقي.

وقال المتحدث بأسم الوزارة اللواء خالد المحنا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمة بقتل طفليها "نسرين" أقدمت على ارتكاب جريمة القتل العمد التي يعاقب عليها القانون العراقى بشدة"، مشددا على "أهمية النظر إلى الواقعة من زوايا مختلفة حيث تكررت حوادث قتل الأبناء أربع أو خمس مرات مؤخرا وهو ما لم يكن موجود في المجتمع العراقي" .

وأوضح أن "حوادث قتل الأبناء أمر خطير ويجب دراسة أسباب ودوافع الوقائع التي دفعت المتهمة لارتكاب الجريمة"، مؤكدا ان وزارة الداخلية العراقية تقوم بدور اجتماعي لأنها باتت قريبة للمواطن من خلال عدد من المؤسسات الشرطية أبرزها الشرطة المحلية، شرطة الأحداث، الشرطة المجتمعية، وشرطة حماية الأسرة والطفل".

وتمكنت فرقة متخصصة من النجدة النهرية من انتشال جثة الطفلة بصعوبة بالغه لإنعدام الرؤية في النهر  ولإنحدار جثتها مسافة بعيده ‏عن مكان الحادث، حسب البيان.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون، الأحد، امرأة عراقية ترمي طفل له من العمر ثلاث سنوات وشقيقته البالغة عامين، من فوق جسر الأئمة في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وبحسب المعلومات فأن خلافات بين المرأة وطليقها دفعها لهذه الجريمة، ما دفع السلطات لاعتقالها على الفور.

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