السلطات العراقية توجه نداء بشأن فيديو تعذيب "وحشي"

شفق نيوز/ وجهت الشرطة المجتمعية العراقية يوم الخميس نداء إلى العامة لتزويدها باسم وعنوان شخص ظهر في مقطع مصور وهو يعذب ابنه بطريقة وحشية.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيديو لأب يعنف أبنه بطريقة بشعة؛ على من يتعرف عليه نرجو ان يبلغنا باسمه وعنوانه لنتخذ الاجراءات القانونية بحقه".

ودعت إلى "مشاركة المنشور ليصل الى ابناء منطقته وجيرانه واقاربه".

وفي وقت سابق نشرت وكالة شفق نيوز، مقطع فيديو أظهر مشاهد دموية لتعنيف شخص لابنه الطفل، في إحدى المدن العراقية.

ويظهر الطفل في المشهد المصور وهو يتوسل لوالده أن يتركه، وهو مكبل بالسلاسل ومغطى بالدماء.

ولم يتضح على الفور مكان وزمان تصوير المقطع.