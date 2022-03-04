السلطات العراقية توافق على عودة 800 شخص من شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ وافقت السلطات العراقية على عودة 800 عراقي من المخيمات حيث كانوا لاجئين أو محتجزين في شمال شرق سوريا.

وأوضح مسؤول كوردي سوري أن "عملية عودة هؤلاء، الذين كانوا يقطنون في قرى قريبة من الحدود مع العراق، بدأت بمغادرة 800 شخص الخميس، وفق المسؤول، الذي أشار إلى أنه "ستكون هناك دفعات أخرى" في الأيام المقبلة.

وغادر اللاجئون العراقيون في حافلات عبر معبر اليعربية الحدودي بين البلدين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي بغداد، أكد مسؤول رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن عدد المغادرين يبلغ 800 شخص من أطفال ونساء ورجال.

وأضاف "نحن ندقق في هوياتهم منذ عام لأسباب أمنية"، مشيراً إلى أنهم "يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة في سوريا، وسيعودون الى قراهم".

وفي الأشهر الماضية، عاد مئات العراقيين من أفراد عائلات يشتبه بارتباطها بتنظيم داعش من مخيم الهول، ويحتجز فيه عشرات الآلاف من الأشخاص السوريين والعراقيين والأجانب الذين يشتبه بارتباطهم بالتنظيم المتطرف وبينهم الكثير من النساء والأطفال.

وغالباً ما تنقل السلطات العراقية هؤلاء إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل أن يتم إعادة بعضهم إلى المناطق التي ينحدرون منها.