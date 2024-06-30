السلطات العراقية تفكك 6 عبوات داخل جامع النوري وتبلغ اليونسكو باستئناف عملها

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة نينوى يوم الأحد، تفكيك العبوات الناسفة التي اكتشفت في جامع النوري الكبير والتي أوقفت اليونسكو على اثر ذلك اعمالها.

وأبلغ مصدر امني في نينوى وكالة شفق نيوز؛ ان "مفارز مكافحة المتفجرات بنينوى تمكنت من تفكيك (6) عبوات ناسفة محلية الصنع داخل جامع النوري الكبير (وسط الموصل)".

وأوضح المصدر؛ ان "مكافحة المتفجرات بلغت اليونسكو باستئناف أعمالها بعد اكمال رفع المتفجرات وتنظيف المكان".

وكان مصدر امني في محافظة نينوى قد كشف امس السبت، عن إيقاف اليونسكو لأعمالها في جامع النوري الكبير والذي تعمل على إعادة إعماره وتمويل من دولة الإمارات ومنظمات دولية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "اليونسكو اوقفت اعمالها بشكل مؤقت في جامع النوري الكبير وسط الموصل بعد اكتشاف خمس عبوات ناسفة من مخلفات داعش تحت محراب الجامع".

ويعد جامع النوري من مساجد العراق التاريخية بناه نور الدين زنكي عام 1172م وهو يقع في الساحل الغربي للموصل، وتسمى المنطقة المحيطة بالجامع محلة الجامع الكبير.

ويُعتبر الجامع ثاني جامع يُبنى في الموصل بعد الجامع الأموي، وأعيد إعماره عدة مرات كانت آخرها عام 1944م.

و في عام 2014، أعلن من على منبره في يونيو/حزيران من العام نفسه، زعيم داعش أبوبكر البغدادي معلنا خلافته المزعومة.

وفي حزيران 2017 وخلال تقدم القوات العراقية لتحرير المنطقة فجر داعش منارته منارة الحدباء المعروفة.

وفي 2018 أعلنت اليونسكو اعادة إعمار الجامع والاحياء المحيط به ضمن مبادرة إحياء روح الموصل وبدعم وتمويل من منظمات دولية والامارات ايضا.