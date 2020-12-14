السلطات العراقية تغلق 11 مدرسة خشية الجائحة

شفق نيوز/ قررت السلطات العراقية، يوم الاثنين، اغلاق 11 مدرسة في محافظتي النجف والديوانية بينها مدارس اهلية حفاظاً على سلامة الطلبة من تفشي فيروس كورونا.

وقالت خلية الأزمة في النجف، في بيان وورد الى وكالة شفق نيوز، إنها قررت اغلاق ثلاثة مدارس أهلية لمخالفتها تعليمات الخلية ولمدة 3 أيام إبتداءً من اليوم المصادف 14 كانون الاول 2020، مبينة أن هذه المدارس هي "مجموعة النوارس التعليمية الأهلية، ومتوسطة الفهد الأهلية للبنين، ومدرسة الأمير الإبتدائية".

وأوضحت ان مخالفات تلك المدارس كانت عدم ارتداء الكمامات من قبل الكوادر العاملة والطلبة، وعدم توفير التهوية في العديد من الصفوف، وعدم تطبيق (التباعد الجسدي) داخل الصفوف (متر ونصف بين شخص وآخر)، وعدم وجود المعقمات والكمامات في مداخل المدارس، وعدم غلق الكافتريات داخل المدارس، وتواجد عدد من مجاميع الطلاب في صفوف مشتركة (مرسم، مختبر للعلوم، مختبر للحساسوب ... الخ)، وحاويات النفايات مفتوحة والتعليمات تؤكد على وجود حاوية ذات (دواسة) مغلقة، وعدم تنطيم دخول وخروج الطلاب، فضلا عن عدم تنظيم خطوط الطلاب والإلتزام لكل طالبين في سيارة صغيرة و ثلاثة طالب في سيارة كبيرة".

كما وجهت دائرة صحة الديوانية، اليوم، بإغلاق ثماني مدارس بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة.

وقال المكتب الإعلامي للدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ظهور عدد من الإصابات بين صفوف الطلاب في ثمان مدارس في المحافظة، وجهت دائرة صحة الديوانية مديرية تربية الديوانية بإغلاق هذه المدارس حفاظا على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية".

واتخذت وزارة التربية العراقية، إجراءات عدة استعداداً للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، في ظل تفشي جائحة كورونا، بينها التباعد الاجتماعي والدوام ليوم واحد في الاسبوع لكل مرحلة دراسية واعتماد التعليم عن بعد.