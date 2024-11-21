السلطات العراقية تعلن رفع حظر التجوال مع تقييد التنقل بين المحافظات

شفق نيوز/ قررت السلطات العراقية، مساء الخميس، رفع حظر التجوال المفروض منذ منتصف ليل الأربعاء، في سياق إجراء التعداد السكاني في البلاد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن حظر التجوال تم رفعه في العاصمة بغداد والمحافظات البقية كافة، مع الإبقاء على تقييد حركة التنقل بين المحافظات.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه فرق التعداد العاملة على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم العراق، باستكمال العملية يوم غد الجمعة.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الاخير حث المواطنين كافة على إبداء التعاون التام مع الفرق الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة من أجل إنجاح هذه التجربة التنموية المهمة، التي تعتمد عليها جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية وجهود التطوير.