سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلطات العراقية تعلن بلوغ مجموع زوار الأربعينية 20 مليون شخص

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-15T17:52:22+0000
السلطات العراقية تعلن بلوغ مجموع زوار الأربعينية 20 مليون شخص

شفق نيوز/ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، يوم الخميس، توافد أكثر من 20 مليون شخص بينهم أجانب، إلى محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن "مجموع زائري الأربعين، تجاوز 20 مليون شخص، بينهم خمسة ملايين زائر أجنبي".

وأضاف رسول، أن "هناك قطعات أمنية كبيرة وصلت إلى محافظة كربلاء، لتأمين الزيارة، كما أن هناك جهداً لطيران الجيش على مدار الساعة لتأمين أجواء مدينة كربلاء ومحيطها".

وأشار الناطق باسم القائد العام، إلى أن "خطة تأمين الزيارة الاربعينية لهذا العام، تميزت بسلاسة حركة الآليات والعجلات وسير الزائرين"، لافتاً إلى أن "القطعات الأمنية ستبقى متواجدة في كربلاء، لحين عودة جميع الزائرين إلى مناطقهم".

ومنذ نحو شهر، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى، على مدينة كربلاء، لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد يومين.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر.

related

منظمة العفو الدولية تستعرض "مشاهد مروعة" لـ"استخدام القوة المميتة" في كربلاء

Date: 2019-10-31 18:06:24
منظمة العفو الدولية تستعرض "مشاهد مروعة" لـ"استخدام القوة المميتة" في كربلاء

انقاذ طفل ثالث وإيصال اجهزة التنفس لجميع المحتجزين تحت ركام المزار بكربلاء

Date: 2022-08-20 19:05:08
انقاذ طفل ثالث وإيصال اجهزة التنفس لجميع المحتجزين تحت ركام المزار بكربلاء

صور.. موظفون وطلبة في كربلاء وميسان ينضمون للاضراب

Date: 2019-11-17 08:55:01
صور.. موظفون وطلبة في كربلاء وميسان ينضمون للاضراب

الكاظمي يوفد الغانمي والشمري إلى "قطارة الإمام علي"

Date: 2022-08-21 16:09:59
الكاظمي يوفد الغانمي والشمري إلى "قطارة الإمام علي"

إخماد حريق اندلع في مستشفى عام بكربلاء

Date: 2021-12-09 11:42:38
إخماد حريق اندلع في مستشفى عام بكربلاء

الصحة العراقية تتخوف من انتشار للوباء خلال الزيارة الاربعينية

Date: 2020-10-02 13:07:47
الصحة العراقية تتخوف من انتشار للوباء خلال الزيارة الاربعينية

بقيمة.. 22 ملياراً.. ضبط حالات تلاعب وتزوير ورشى في كربلاء

Date: 2021-09-22 06:45:57
بقيمة.. 22 ملياراً.. ضبط حالات تلاعب وتزوير ورشى في كربلاء

حريق في أحد فنادق كربلاء (فيديو)

Date: 2021-07-09 15:45:15
حريق في أحد فنادق كربلاء (فيديو)