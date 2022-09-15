السلطات العراقية تعلن بلوغ مجموع زوار الأربعينية 20 مليون شخص

شفق نيوز/ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، يوم الخميس، توافد أكثر من 20 مليون شخص بينهم أجانب، إلى محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن "مجموع زائري الأربعين، تجاوز 20 مليون شخص، بينهم خمسة ملايين زائر أجنبي".

وأضاف رسول، أن "هناك قطعات أمنية كبيرة وصلت إلى محافظة كربلاء، لتأمين الزيارة، كما أن هناك جهداً لطيران الجيش على مدار الساعة لتأمين أجواء مدينة كربلاء ومحيطها".

وأشار الناطق باسم القائد العام، إلى أن "خطة تأمين الزيارة الاربعينية لهذا العام، تميزت بسلاسة حركة الآليات والعجلات وسير الزائرين"، لافتاً إلى أن "القطعات الأمنية ستبقى متواجدة في كربلاء، لحين عودة جميع الزائرين إلى مناطقهم".

ومنذ نحو شهر، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى، على مدينة كربلاء، لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد يومين.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر.