السلطات العراقية تعزز طريق الحج بانتشار أمني "واسع" ولأول مرة تفويج حجاج من كوردستان بالبر

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الجمعة، عن انتشار واسع للقوات الامنية على الطريق البري للحجاج العراقيين المؤدي إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع كل من رئيس هيئة الحج سامي المسعودي، ومحافظ الأنبار علي فرحان خلال انطلاق الطلائع الأولى لعملية تفويج الحجاج العراقيين إلى مكة عن طريق البر.

وقال الوزير خلال المؤتمر، إن الاجراءات الأمنية المتخذة في تأمين الطريق متكاملة، وهناك انتشار واسع للقطعات الأمينة، وقد تم تعزيزها بقطعات إضافية لحماية الطريق الممتد من النخيب باتجاه عرعر، ومن الكربلاء باتجاه النخيب، مؤكدا أن الطرق سالكة على مدار 24 ساعة باليوم لتنقل قوافل الحجاج.

وأضاف أن الإجراءات المتخذة في داخل المنفذ الحدودي من ناحية تعزيز كوادر عناصر ضباط الجوازات والإقامة، وهم متواجدون لساعات اضافية، وكذلك تمت مضاعفة أعداد الحجاج خلال عملية خروجهم باتجاه منفذ عرعر السعودي، مشيرا إلى أن عملية التفويج ستتواصل لغاية الـ11 من شهر حزيران الجاري.

بدوره قال رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي في المؤتمر، إن دولة العراق تكاد تكون الدولة الأولى في تفويج الحجاج والمعتمرين إلى أراضي المملكة العربية السعودية، مبينا أن هذا اليوم هو اليوم الأولى لعملية التفويج والتي ستستمر لمدة 10 أيام ومن محافظات البلاد كافة.

ونوه إلى أن الذي يميز هذا العام أنه لأول مرة يتم تفويج حجاج إقليم كوردستان عبر المنفذ البري سابقا كان يتم تفويجهم عبر المنافذ الجوية، مردفا بالقول: إن الإقليم سيكون له حصة من الآن وصاعاداً في منفذ البر.

كما أشار المسعودي إلى أن الحج البري له مميزات كبيرة، وترغبه الكثير من المحافظات كالأنبار، وكربلاء، والسماوة، موضحا ان هذه المميزات تتمثل بالتفويج العكسي سهولة الذهاب، و انسيابية الحج.

وتابع بالقول إنه سيتم في الأيام القادمة تفويج 40 بالمئة من المجموع الكلي للحجاج العراقيين عبر البر، والـ60 بالمئة من النسبة سيتم تفويجهم عبر المنفذ الجوي.

أما رئيس الحكومة المحلية في محافظة الانبار فقد قال في المؤتمر ذاته، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن تكون إجراءات عملية التفويج مبسطة وسريعة جداً، مؤكدا استعداد مفاصل الدولة كافة بهذا الشأن.

وأضاف أن الحكومة المحلية في الأنبار جاهزة لتقديم الخدمات كافة إلى الحجاج العراقيين.

وكانت الهيئة العامة للجمارك العراقية قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم عن تفويج اول وجبة من الحجاج ضيوف الرحمن الى الديار المقدسة عبر مركز كمرك عرعر الحدودي .

ووصل وزير الداخلية صباح اليوم إلى منفذ عرعر الحدودي على رأس وفد كبير ضم رئيس هيئة الحج والعمرة ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات وقائد القوات البرية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الزيارة تهدف الى الاطلاع الميداني على تنفيذ خطة تأمين قوافل الحجاج المتوجهين الى الديار المقدسة براً عبر منفذ عرعر الحدودي ومتابعة الخدمات المقدمة لهم من نقطة انطلاقهم الى مغادرتهم أرض الوطن.

كما زار الوفد المقر المسيطر في النخيب الذي يضم جميع الجهات الأمنية والخدمية والذي يشرف على تأمين حماية قوافل الحجاج.

حيث قدم قائد المقر المسيطر ايجازاً عن تنفيذ خطة حماية القوافل البرية وقوافل الخدمة المتوجهة الى الديار المقدسة.

يذكر أن قطعات إضافية من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وصلت القاطع لتعزيز الوضع الأمني والمشاركة في تأمين طريق كربلاء النخيب عرعر على مدار 24 ساعة.