السلطات العراقية تعتقل مغنياً سورياً بتهمة "المحتوى الهابط"

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات العراقية، يوم الجمعة، المغني السوري محسن الفراتي، بتهمة "المحتوى الهابط"، التي أخذت صدى واسعاً في الآونة الأخيرة داخل البلاد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية ألقت القبض على المطرب السوري (محسن الفراتي) في العاصمة بغداد، وفق أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف المصدر، أن عملية اعتقال المطرب السوري، جاءت "بناءً على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية".