السلطات العراقية تضبط 8 صقور معدة للتهريب الى الكويت

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم السبت، ضبط 8 صقور معدة للتهريب في منفذ "سفوان" الحدودي المحاذي للكويت بحوزة مسافر أجنبي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن مديرية منفذ سفوان الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافر أجنبي، ضبط بحوزته (8) صقور معدة للتهريب من العراق الى دولة مجاورة، مبينة أن تلك الطيور الجراحة "كانت مخبأه بشكل احترافي داخل سيارته".

وأضاف البيان أن عملية الضبط تمت من قبل مفارز هيئة المنافذ الحدودية بالتعاون مع الاجهزة الساندة.

وتابع البيان أنه تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المضبوطات مع المتهم والعجلة إلى مركز شرطة جمرك سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.