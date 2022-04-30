السلطات العراقية تصدر 14 توصية للمحتفلين بعيد الفطر

شفق نيوز/ اصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، جملة وصايا وارشادات الى العوائل العراقية المتواجدة في المناطق الترفيهية خلال عطلة عيد الفطر.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الدفاع المدني أصدر ه مع اقتراب عيد الفطر المبارك، جملة من الوصايا والإرشادات الخاصة بالعوائل المتواجدة في المناطق الترفيهية ومدن الألعاب، منها عدم التقرب أو العبث بالأجسام الغريبة والمخلفات الحربية لتجنب حصول الحوادث.

وأوضت المديرية أيضاً، بعدم العبث بالأسلاك الكهربائية أو محاولة تشغيل النيترات الحرارية عليها، والتقيد بالإرشادات الموجودة في مدن الألعاب أو الأماكن الترفيهية، والاهتمام بالجانب البيئي وعدم ترك المخلفات التي تساهم في انتشار التلوث.

كما شددت المديرية، على الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الإذاعة الداخلية لتلك المدن الترفيهية، وعدم تجاوز الإرشادات الخاصة بالألعاب والتصرف بشكل غير مسؤول، وعدم التقرب من أقفاص الحيوانات المفترسة أكثر من الحد المطلوب، مؤكدة على الابتعاد عن الأكشاك التي تقدم الطعام والتي تتم ملاحظة إهمالها وعدم نظافتها.

كما اوصت بعدم اركاب الأطفال للألعاب والتي لا يسمح بارتيادها من قبل الأطفال أو الإلحاح على الموظف المعنى لأجل مخالفه التعليمات بذلك، داعية الى مغادرة الزوارق المائية أو اليخوت عند ملاحظة أي خلل فني أو تحميلها أكثر من الحد المقرر لها.

وأكدت ايضا ضرورة الابتعاد عن التجمهر في حال حصول أي طارئ بغية إفساح المجال للمعنيين بممارسة واجباتهم بصورة صحيحة، موجهة المواطنين بتبليغ الجهات المختصة عند ملاحظة أي عمل قد يؤثر على السلامة العامة أو حتى على حريات الأشخاص الآخرين.

وشددت أيضا على ضرورة التصرف الصحيح واتباع التعليمات والإرشادات من سمات المواطن الصالح وبالتالي ديمومة المصلحة العامة، وضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.