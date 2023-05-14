السلطات العراقية تشرع بأخذ تعهدات خطية من التجار بعدم التعامل بالدولار في الأسواق المحلية

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الأحد، بتنفيذ قوة مشتركة ممارسة أمنية في المناطق التجارية للتعامل بالدينار العراقي بدلا من الدولار الأمريكي.

وقالت شرطة كركوك في بيان اليوم، إن قوة من شرطة كركوك بالإشتراك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب نفذت ممارسة أمنية في مناطق معارض بيع السيارات والمناطق التجارية الأُخرى.

وأوضح البيان أن هذه الممارسة "تضمنت أخذ تعهدات خطية من أصحاب معارض السيارات وأصحاب محلات المواد الكهربائية وشركات السياحة والسفر والبيع بالجملة والكي كارد بعدم التعامل، (بالدولار) أثناء البيع والشراء فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

وكان مدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية العراقية العميد حسين التميمي قد صرح لجريدة "الصباح" شبه الرسمية بعددها الصادر اليوم، إن "مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العراقية أصدرت تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار، ويأتي ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان دعم الدينار العراقي".

وبين التميمي أنه "تم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار"، لافتا إلى "نشر مفارز مدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين".

وأشار، إلى أن "المديرية تهدف من خلال الحملة إلى الحد من استغلال ضعاف النفوس تفاوت أسعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة"، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

وأضاف أن "المديرية حددت التعامل بالدولار حصراً في البنك المركزي ومكاتب الصيرفة المجازة من قبله، مبيناً أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة بتكثيف حملاتها لمراقبة غلاء أسعار المواد الغذائية والدواء في الأسواق المحلية في بغداد بالتنسيق مع دوائر الرقابة التجارية والاستخبارات للكشف عن المتلاعبين بالأسعار أو المحتكرين للسلع والبضائع".

وتابع التميمي، أن "الرقابة التجارية تقوم بمقارنة الأسعار وفقا لتسعيرة وزارة التجارة وفواتير التجار للكشف عن ضعاف النفوس المستغلين لارتفاع أسعار الدولار".