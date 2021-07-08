السلطات العراقية تسفّر أكثر من 150 أجنبياً من مختلف الجنسيات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون الاقامة في بغداد يوم الخميس إبعاد العشرات من الأجانب من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط الإقامة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن كوادرها قامت بتسفير وابعاد (158) شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات خارج الاراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ للفترة من (٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٧/٨).

ونوه البيان الى أن جهود مديرتنا مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين.

ودعا البيان المواطنين إلى عدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام.