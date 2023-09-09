السلطات العراقية تحتجز مسافرين إيرانيين لـ"تجاوزهم" على موظفي مطار النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بأن سلطات مطار النجف الدولي احتجزت مسافرين إيرانيين تجاوزوا على موظفي المطار، في حادث هو الثاني خلال أربعة أيام.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن أمن مطار النجف الدولي، احتجز مسافرين إيرانيين في المطار لتجاوزهم على موظفي "الكاونتر" وكسرهم الحاسبة.

وفي الخامس من أيلول الجاري، شهد المطار شجاراً بين مسافر وإحدى الموظفات بعد أن أقدم الأول على تصوير طائرة إيرانية أخفقت مرتين في الإقلاع بسبب خلل فني، مما أدى لإمتعاض المسافرين على متنها من سوء الطائرة وعدم صيانتها.

وبحسب شهود عيان، تحدثوا لوكالة شفق نيوز، حينها فإن "تصوير الطائرة أدى لقيام إحدى الموظفات في المطار، بتوبيخ المسافر وتدخل موظف آخر لانهاء الأمر، ثم تطور الأمر بين موظفي المطار إلى شجار، وانقسامهم لنصفين، قسم بجانب صاحب التصوير، وقسم آخر معترض".

وتابع الشهود، ان "الانقسام بين الطرفين تطور إلى عراك بالأيدي، وأدى لجرح احد الموظفين، فيما استدعى مدير المطار قوات الحماية الخارجية لفرض الامن واعادة السيطرة عليه".