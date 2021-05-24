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السلطات العراقية تتوقع تدفق المئات على بغداد في احتجاجات "مَن قتلني"

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-24T19:38:18+0000
السلطات العراقية تتوقع تدفق المئات على بغداد في احتجاجات "مَن قتلني"

شفق نيوز/ توقعت السلطات العراقية تدفق مئات المتظاهرين غداً الثلاثاء على العاصمة بغداد للمشاركة في احتجاجات ستنطلق تحت شعار "من قتلني؟" للمطالبة بالكشف عن قتلة زملائهم المتظاهرين والناشطين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الواردة لدى القوات الامنية تفيد بأن عدد المتظاهرين الذين سيتوجهون من محافظة بابل الى بغداد يبلغ من ٧٥٠ إلى ١٠٠٠ شخص".

وأضاف أن "هؤلاء سيستقلون عجلات وحافلات ومنشآت وباصات وعجلات نوع كيا حمل للدعم اللوجستي، وسيكون مرورهم على الطريق السريع بغداد حلة"، مبينا أن "مكان التجمع سيكون ساحة النسور".

وأشار المصدر إلى أن "ما يقارب ١٠٠ شخص توجهوا بالفعل إلى بغداد للمبيت خوفاً من غلق الطرق".

وفي النجف، قال المصدر إن "تجمع المتظاهرين سيكون بالقرب من مجسرات ثورة العشرين، وستنقلهم ٦ باصات من النجف الى بغداد"، مبينا أن "كل باص سيكون على متنه ممثل من الناشطين وهو مسؤول عن حركة العجلات".

وأضاف أن "قادة المتظاهرين سيتوجهون إلى بغداد عن طريق عجلاتهم الخاصة وليس بالباصات، تجنبا للاعتقالات او عدم موافقة دخولهم إلى العاصمة".

وأشار المصدر إلى أن "نقطة التجمع لجميع المتظاهرين ستكون في ساحة الاندلس وبعدها سيتوجهون الى ساحة التحرير"، منوها إلى أنه "ستكون هناك وقفة في التحرير ومن ثم التوجه بمسيرة باتجاه مجلس القضاء الاعلى".

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