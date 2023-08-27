السلطات العراقية تتلف قرابة 200 كغم من المواد المخدرة

شفق نيوز/ أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الأحد، إتلاف قرابة 200 كغم من المواد المخدرة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "شاركت دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بعملية إتلاف كميات من المخدرات المتنوعة المضبوطة والمخزونة في قسم الطب العدلي".

ونقل البيان عن عضو الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أشرف الدهان مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء قوله، إنه "تم اتلاف 196 كغم من المواد المخدرة في قسم الطب العدلي بالعاصمة بغداد، والتي تم ضبطها بمحاضر قانونية وبواقع (90) كغم من مادة الكبتاجون و(57) كغم من مادة الافيون و(46) كغم من مادة الكرستال و(2) كغم من مادة الحشيشة".

واكد الدهان ان "اتلاف المخدرات إنجاز للحكومة العراقية والبرنامج الحكومي وهو خطوة مهمة للقضاء على انتشار المخدرات"، مبينا ان "عملية اتلاف المخدرات مرت بثلاث مراحل، الاولى تم فيها الرزم وتحضير مكان الاتلاف والمرحلة الثانية مرحلة التحميل والنقل، والثالثة عملية حرق واتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية".

وجرت عملية اتلاف الكمية في المحرقة بإشراف لجنة اتلاف المواد المخدرة وبدرجة حرارة تصل الى (1300) درجة مئوية وبعدها يتم اختبار المواد المخدرة لغرض التأكد من عدم فعاليتها.