السلطات العراقية تتسلم كيتلسون وتباشر بإكمال ‏إجراءات سفرها

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بأن السلطات العراقية تسلمت الصحفية الأميركية التي كانت مختطفة لدى فصيل "كتائب حزب الله" بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الساعات المقبلة ستشهد إكمال ‏إجراءات سفر الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون إلى خارج العراق.‏

وأعلنت كتائب حزب الله، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح ‏كيتلسون، التي اختطفت في العاصمة ‏بغداد قبل أسبوع، مع توجيهها بمغادرة البلاد فوراً‎.‎

وقال المسؤول الأمني للكتائب، أبو مجاهد العساف، في بيان ورد لوكالة ‏شفق نيوز، إن قرار الإفراج جاء "تقديراً للمواقف الوطنية لرئيس ‏الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، مؤكداً أن كيتلسون "ستغادر ‏العراق بشكل فوري‎".‎

وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أشار إلى أن فصيل ‏كتائب حزب الله العراقي، تواصل مع الحكومة العراقية عارضاً التفاوض ‏لإطلاق سراح الصحفية، مقابل الإفراج عن عدد من عناصره المعتقلين‎.‎

من جانبها، أعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها البالغ إزاء سلامة ‏كيتلسون، داعية السلطات العراقية والأميركية إلى التحرك العاجل لضمان ‏إطلاق سراحها ومحاسبة المسؤولين عن اختطافها‎.‎

وتُعد كيتلسون صحفية مستقلة تقيم في روما، وتتعاون مع وسائل إعلام ‏أميركية وإيطالية، من بينها ‏Il Foglio‏ ووكالة ‏ANSA، فضلاً عن عملها ‏مع منصات دولية مثل المونتير و بي.بي.سي ومجلة بوليتيكو.‏