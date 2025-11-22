السلطات العراقية تتراجع عن قرار اغلاق "الغرفة الزجاجية" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن القوات الأمنية تراجعت عن قرارها السابق القاضي بإغلاق ورفع ما يعرف بالغرفة الزجاجية المخصصة لجمع التبرعات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وسمحت بإعادة افتتاحها واستئناف عملها من جديد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن القوات الأمنية أبلغت القائمين على المبادرة بالسماح باستمرار نشاط الغرفة الزجاجية في الساحة بعد أن كانت قد أصدرت في وقت سابق أمراً بإغلاقها ورفعها من المكان من دون توضيح الأسباب.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق بصدور قرار بإلغاء مبادرة الغرفة الزجاجية لجمع التبرعات في ساحة التحرير ببغداد، والتي نُصبت قبل عدة أيام، وأمر القوات الأمنية برفعها فوراً.

وانطلقت مبادرة الغرفة الزجاجية يوم الجمعة في ساحة التحرير، وكان مخططاً أن تستمر لعشرة أيام بهدف جمع التبرعات لشراء كراسٍ كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة من شريحة المعاقين، في إطار حملة تطوعية يقودها ناشطون ومتطوعون مدنيون.