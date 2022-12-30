السلطات العراقية تتحرك لاعتقال "المسيئين للأعراف والتقاليد الاجتماعية"

شفق نيوز/ كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن تشكيل اللجنة القضائية العليا لمحاربة المسيئين للأعراف والتقاليد الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "اللجنة القضائية أصدرت العديد من أوامر القاء القبض على أصحاب المحتويات المسيئة للأعراف والتقاليد الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة (التيك توك)"، لافتا إلى أن "أوامر القبض صدرت بناءً على أحكام المادة 431 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وبين المصدر، ان "بين مشاهير (التيك توك) الذين صدرت بحقهم أوامر قبض (سيد علي ابو الطين وسعلوسة وبنانه وبصمة) وغيرهم من أصحاب المحتويات المسيئة للأعراف والتقاليد الاجتماعية".

وانتشرت في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطا لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الإجتماعي.