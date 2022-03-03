السلطات السعودية تفرج عن رجل دين عراقي بعد اعتقاله ثلاثة أيام

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باطلاق سراح رجل دين عراقي بعد اعتقاله ثلاثة أيام من قبل السلطات السعودية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن السلطات السعودية اطلقت سراح الشيخ وليد الزيدي، مبيناً أنه سوف يصل الى العاصمة العراقية بغداد، عصر اليوم.

وأعلنت هيئة الحج والعمرة االعراقية، أمس الاربعاء، ارسالها برقية للسلطات السعودية للافراج عن "محتجزين عراقيين" لديها.

وفي وقت سابق افاد متحدث باسم الخارجية العراقية في تصريحات صحفية، بأن السلطات السعودية وعدت بإطلاق سراح الشيخ الزيدي.

وامس، قالت وسائل اعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل في العراق، إن السلطات السعودية اعتقلت " الشيخ وليد الزيدي" اثناء ادءاه مناسك العمرة، بينما ستعود القافلة التي ذهب بمعيّتها إلى العراق اليوم الخميس.