تركيا تفكك شبكة غسيل أموال مرتبطة بليبيا والعراق

شفق نيوز - ليبيا - تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، أن السلطات اطلقت تحقيقًا شاملاً في غسيل أموال بقيمة 47.5 مليار ليرة (حوالي 3 مليار دولار) تتعلق بمعاملات عبر ليبيا والعراق.

ونقلت صحيفة "المرصد الليبي" عن تلك الوسائل قولها إن التحقيق يشمل معاملات مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع مرتبطة ببطاقات أجنبية.

ووفقا لتلك الوسائل فإن، أوامر قبض بحق 85 شخصًا بينهم موظفون في بنوك "دنيزبانك " و "شيكربانك " وشركة "أوزان إلكترونيك" للخدمات المالية، وان المشتبه بهم يواجهون اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية، الربا، وغسيل الأموال وانتهاك قوانين بطاقات الائتمان .

هذا وقد تم استخدام 312 جهاز نقاط بيع لتحويل أكثر من 47.5 مليار ليرة عبر 21 شركة، وان 99.99٪ من المعاملات تمت عبر بطاقات صادرة من خارج تركيا و93٪ كانت بعمليات متكررة في نفس اليوم .

وذكرت الصحيفة، أن التحقيق بدأ عام 2022 بعد تلقي السلطات مؤشرات عن مخالفات مالية كبرى، مشيرة إلى أن المعاملات نُفذت خلال الليل وبقيم متطابقة ما أثار شبهات بوجود تنسيق إجرامي عالي المستوى .

وأضافت أن عمولات غير مشروعة تم تحويلها وغسلها عبر شركات وأفراد مرتبطين بالشبكة، مبينة أن أجهزة نقاط البيع المرتبطة صدرت من البنوك والشركة المذكورة .

وقالت صحيفة "المرصد"، إن حملات مداهمة متزامنة في 6 محافظات أسفرت عن اعتقال 16 موظفًا في البنوك والشركات المتورطة اضافة إلى مصادرة ساعات فاخرة ومجوهرات و47 سيارة، 84 عقارًا، وأسهم في 10 شركات مرتبطة بالعائدات غير المشروعة .

وتابعت بالقول إن شبكة غسيل الأموال مرتبطة بليبيا والعراق والولايات المتحدة تتابع القضية عن كثب.