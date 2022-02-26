السلطات البولندية تلقي القبض على عراقيين فارين من حرب أوكرانيا

شفق نيوز/ رفضت السلطات البولندية يوم السبت، عبور مواطنين عراقيين مقيمين في أوكرانيا.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ ان السلطات البولندية منعت مواطنين عراقيين قادمين من أوكرانيا من الدخول الى البلاد، مشيرا إلى أن حرس الحدود البولندي القى القبض على العراقيين.

وأضاف؛ ان السلطات البولندية تعتزم ارجاع العراقيين الى أوكرانيا وأنها لن تسمح لغير الأوكرانيين بالمرور.

من جهته؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "لاصحة لما يتم تداوله بشأن إلقاء القبض على مواطن عراقي مقيم في اوكرانيا كان متوجهاً الى بولندا عبر الحدود البرية".