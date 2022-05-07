سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلطات الاردنية تعتقل اعلامياً عراقياً لساعات وفق دعوى اقامها ضده شقيق الكاظمي

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-07T10:58:11+0000
السلطات الاردنية تعتقل اعلامياً عراقياً لساعات وفق دعوى اقامها ضده شقيق الكاظمي

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الاردنية، اليوم السبت، اعلامياً عراقياً بارزاً لتفرج عنه بعد ساعات، وذلك وفق دعوى اقامها ضده شقيق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن السلطات الاردنية اعتقلت الاعلامي (محمد سيد محسن) عند دخوله العاصمة عمان، وفق دعوى اقامها ضده (عماد) شقيق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأشار المصدر، إلى السلطات الاردنية أفرجت عن سيد محسن بـ"كفالة" بعد اعتقاله عند دخوله عمان.

ويقدم "سيد محسن" برنامجاً سياسياً عبر احدى الفضائيات التي تبث من عمان، وغالباً ما يتضمن البرنامج نقداَ لاذعاً للاحزاب السياسية الحاكمة في العراق.

related

سوريا تعلق الزيارات والرحلات مع العراق والاردن

Date: 2020-03-09 08:04:24
سوريا تعلق الزيارات والرحلات مع العراق والاردن

اعداد العراقيين المصابين بكورونا في الاردن تقفز الى 10 حالات

Date: 2020-03-26 11:23:39
اعداد العراقيين المصابين بكورونا في الاردن تقفز الى 10 حالات

تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا لعراقيين في الاردن

Date: 2020-03-29 15:01:33
تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا لعراقيين في الاردن

الحكومة العراقية تكشف عن قرب استعادة 15 الف قطعة اثرية من امريكا

Date: 2019-06-11 15:49:59
الحكومة العراقية تكشف عن قرب استعادة 15 الف قطعة اثرية من امريكا

الحكومة العراقية تعزل مسؤولا في مطار بغداد بسبب حادثة رحلة الاردن

Date: 2020-04-16 00:22:54
الحكومة العراقية تعزل مسؤولا في مطار بغداد بسبب حادثة رحلة الاردن

العراق بمقدمة شعوب عربية تقر بـ"فساد كبير" بالدولة

Date: 2019-08-06 17:34:43
العراق بمقدمة شعوب عربية تقر بـ"فساد كبير" بالدولة

العراق يعلن شفاء آخر مصاب بكورونا من جاليته في الاردن

Date: 2020-05-26 15:57:42
العراق يعلن شفاء آخر مصاب بكورونا من جاليته في الاردن

فيديو.. صدام حسين يحضر لقاء الاردن والكويت وقد يتسبب بازمة

Date: 2019-10-10 21:31:45
فيديو.. صدام حسين يحضر لقاء الاردن والكويت وقد يتسبب بازمة