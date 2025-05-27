السكك الحديدية.. مجلس الوزراء يعفي مسؤولين ويُحيل ملف المخالفات إلى القضاء

شفق نيوز/ أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، إقراره توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 7 لسنة 2025، بشأن مخالفات في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية، متضمنًا إعفاء مسؤولين اثنين في وزارة النقل وإحالة الملف إلى هيئة النزاهة والمحكمة المختصة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المجلس صادق على محضر التحقيق الذي أعدته هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ 4 تموز 2024، والمتعلق بالعقود الخاصة بإعادة تأهيل السكك الحديدية.

وبحسب البيان، فقد تقرر إعفاء كل من: يعقوب حسين سالم، المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل، وعباس ناصر مجيد، المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل.

وجاء قرار الإعفاء بناءً على توصية اللجنة التحقيقية لفشل المعنيين في أداء المهام الموكلة إليهم.

كما تقرر إحالة محضر التحقيق إلى هيئة النزاهة الاتحادية لغرض استكمال الإجراءات القانونية لدى المحكمة المختصة.