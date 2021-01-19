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السكرتير العسكري للكاظمي يعلن حملة "كبرى" لإعادة تأهيل شارع الصدرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-19T08:10:03+0000
السكرتير العسكري للكاظمي يعلن حملة "كبرى" لإعادة تأهيل شارع الصدرية

شفق نيوز/ قال السكرتير العسكري الخاص لقائد القوات المسلحة العراقية، الفريق الركن محمد حميد البياتي، إن حملة وصفها بالكبرى ستنطلق لإعادة تأهيل شارع الصدرية وسط بغداد الذي افتتح اليوم الثلاثاء.

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز، إنه بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة، وبجهود قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد وكالة شؤون الشرطة والمرور العامة تم فتح الشارع الرئيسي لمنطقة الصدرية بعد مضي ١٠ سنوات على اغلاقه.

وأضاف "ستبدأ امانة بغداد بحملة كبرى لإزالة النفايات وتنظيف الشارع وإعادة تأهيله،  قيادة عمليات بغداد وامانة".

من جانبه قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن القرار جاء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والإسهام في فك الاختناقات المرورية.

https://twitter.com/IraqiSpoxMOD/status/1351432574959284224

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