"السكان بدأوا بالهجرة".. العطش يفتك بمنطقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية العزير جنوبي محافظة ميسان، كاظم دريول، يوم الاثنين، أن الناحية تعاني من شحة مائية كبيرة تسببت بهجرة سكانية إلى مركز المحافظة، فيما أكد الحاجة إلى افتتاح 4 دوائر حكومية لتقديم الخدمات بما يليق بأهالي الناحية.

وقال دريول لوكالة شفق نيوز، إن "مركز ناحية العزير اكتملت فيه البنى التحتية بشكل كبير، لكن تبقى هناك حاجة إلى 4 دوائر حكومية لتقديم الخدمات بما يليق بأهالي الناحية"، مؤكداً أن "هناك شحة مائية في الناحية، وفي هذا الخصوص نسعى لتحويل عمل المضخات الزراعية من الديزل إلى الكهرباء واستصلاح الأراضي الزراعية التي أصابها البور بسبب الجفاف المائي".

وأوضح، أن "قرى الناحية شهدت هجرة سكانية كبيرة خلال الفترة الماضية وخاصة منطقة (البيضة والصخرة) بسبب قلة الماء والزراعة، وعادة ما تكون الهجرة نحو مدينة العمارة مركز المحافظة".

وتابع، أن "إدارة الناحية أنجزت 50% من خطة مشاريع عام 2023، فيما تبقى 5 مشاريع تشكل النصف المتبقي من مشاريع عام 2023 وبانتظار إحالتها من قبل ديوان المحافظة إلى الشركات المختصة"، مبيناً أن "قيمة مشاريع عام 2023 وحسب النسبة السكانية لناحية العزير تبلغ 12 مليار دينار عراقي".