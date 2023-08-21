السفير الإيراني في العراق يحث مواطني بلاده على دفع تكاليف زيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، يوم الاثنين، أن على الإيرانيين تحمل تكاليف الزيارة الأربعينية، فيما توقع محافظ ديالى استقبال 50 ألف زائر يومياً عبر حدود المحافظة.

وقال آل كاظم إن "موظفي القنصلية بالسفارة في مدن النجف وكربلاء وبغداد وسامراء مستعدون لخدمة الزوار الإيرانيين، كما أن على الزوار أن يكون لديهم بعض المال لدفع تكاليف زيارة الأربعين"، وفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأضاف "بالنظر إلى الطقس الحار نوصي الزوار بالسفر في الساعات الأولى من النهار أو في المساء".

وتابع "نطلب من الزوار إدارة وتقصير زيارتهم خلال هذه الأيام، حتى تتاح الفرصة لعدد أكبر من الأشخاص للاستفادة من هذه الزيارة".

ونصح آل صادق "حاول أن تجعل زيارة الأربعين زيارة رخيصة وآمنة، لكن حقيقة أنها ليست مجانية ويجب أن يكون لدى الزوار بعض المال معهم".

وأعرب عن شكره لحكومة والشعب العراقي لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين الحسيني.

وشدد أن على الزوار الإيرانيين "التأكد من جوازات سفرهم عند دخولهم العراق تحسباً لأي مشاكل عند نقاط التفتيش في العراق".

بدوره قال محافظ ديالى، مثنى التميمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال استقباله السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، أن المحافظة مستعدة لاستقبال 50 ألف زائر يومياً عبر منفذ المنذرية الحدود مع إيران.

وأشار التميمي إلى أن الدوائر الصحية والخدمية على أتم الاستعداد لاستقبال الزائرين، مطالباً الحكومة المركزية بدعم الدوائر الخدمية لنجاح هذه الزيارة.