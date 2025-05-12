السفير الياباني يبحث توسعت أنشطة شركات بلاده في البصرة

شفق نيوز/ بحث السفير الياباني لدى العراق، أكيرا إندو، يوم الاثنين، إمكانية توسعة أنشطة الشركات البايانية في محافظة البصرة في مختلف القطاعات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن السفير الياباني وصل اليوم إلى البصرة وكان في استقباله المحافظ أسعد العيداني، في مقر ديوان المحافظة، وذلك ضمن زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث سبل توسيع أنشطة الشركات اليابانية.

وأوضح السفير الياباني لوكالة شفق نيوز، أن "هذه هي المرة الرابعة التي أزور فيها البصرة، وقد التقيت اليوم بمحافظها، واللقاء ناقش عدة مواضيع مهمة، في مقدمتها توسعة أنشطة الشركات اليابانية في المحافظة، والمشاركة في جهود تطويرها في مختلف القطاعات".

من جانبه، قال العيداني لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة السفير الياباني إلى البصرة كانت موفقة، وشهدت مناقشة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، لاسيما في مجالات عمل الشركات اليابانية".

وبين أن "اللقاء تطرق إلى عدد من المشاريع الحيوية، أبرزها مشروع محطة تحلية المياه في الهارثة، إلى جانب المشاريع النفطية خصوصاً في شركة المصافي لإنتاج المشتقات عالية الجودة، فضلاً عن مشاريع قطاعي الكهرباء والموانئ".

وأضاف العيدانيّ، أن "المباحثات شملت كذلك إمكانية زيادة عدد عقود الشركات اليابانية العاملة في البصرة"، مشيراً إلى أن "السفير أشاد بالوضع الأمني المستقر في المحافظة، واعتبره عاملاً جاذباً للشركاتاليابانية".