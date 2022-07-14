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السفير العراقي وقاذفة "آر بي جي".. صور تثير الجدل

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-14T05:25:35+0000
السفير العراقي وقاذفة "آر بي جي".. صور تثير الجدل

شفق نيوز/ ظهر السفير العراقي في العاصمة اللبنانية بيروت حيدر البراك، وهو يتوسط مجموعة مسلحة خلال زيارته إلى إحدى القرى اللبنانية.

ووفقا لنشطاء، فإن البراك زار قرية لبنانية وتوسط مجموعة مسلحين، وأطلق قاذفة RBG7.

وبعدما انتشرت الصور وأثارت جدلا واسعا، قال البراك، في تصريح، "لبيت دعوة شيوخ منطقة البقاع والرمي بقاذفة RBG7 احدى عاداتهم".

وفي تعليق له على منشور باحدى الصفحات الفعالة بالفيسبوك، كتب البراك باللهجة الدارجة مخاطباً مسؤول الصفحة، "ياريت تبين نشاطاتنا الثقافية وآخرها معرض صور فوتوغرافية للفنان عدنان سطاي وانجازات السفارة بدلا من سعيك للاثارة، أنا هوايتي الصيد، مالمشكلة في ذلك".   

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