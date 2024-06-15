السفير التونسي لدى بغداد يشرح بالتفصيل إلغاء تأشيرة الدخول للعراقيين

شفق نيوز/ كشف السفير التونسي لدى بغداد شكري اللطيف، اليوم السبت، تفاصيل قرار حكومته في إلغاء تأشيرة الدخول للعراقيين الراغبين في زيارة بلاده.

جاء ذلك خلال استقبال الهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق في مقرها بالعاصمة بغداد سعادة سفير الجمهورية التونسية في العراق للبحث في التعاون السياحي المشترك بين البلدين.

وذكرت الرابطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، أن السفير وبعد الاطلاع على مقر الرابطة وزيارة أقسام العمل والآليات المتبعة، عقد ندوة في الرابطة بحضور أعضاء الهيئة الإدارية والعامة وبمشاركة مديري شركات سياحة وسفر.

من جانبه أكد السفير شكري أن "حضورنا اليوم إلى مقر الرابطة والحوار المباشر مع الرابطة والشركات جاء من أجل الإعلان الرسمي عما تمخض عن اجتماعات وجهود سابقة بين العراق وتونس، وتبعًا للمجلس الوزاري والوفود التي زارت العراق برئاسة وزير الخارجية التونسية إلى بغداد، وبقرار من رئيس الحكومة التونسية والتي أثمرت عن تسهيل منح التأشيرات للعراقيين وإلغاء تأشيرات الدخول إلى تونس".

وأكد السفير، أنه "ابتداءً من اليوم الموافق 15 من شهر حزيران الجاري تُلغى تأشيرات دخول الى تونس بالنسبة لحاملي الجوازات العراقية والتي لا تتجاوز 15 يومًا، بواقع زيارتين في السنة وذلك بشرط التأكيد بحجز فندق وتذاكر الذهاب والعودة".

بدوره، أكد رئيس رابطة شركات السياحة في العراق حيدر عامر الدجيلي أنه "تم التركيز من خلال زيارة سعادة السفير إلى مقر الرابطة على أهم تفاصيل العمل المشترك مع الجانب التونسي فيما يخص دخول العراقيين إلى تونس بعد قرار إلغاء التأشيرات".

وأضاف أنه "نعمل وعلى مدار الفترة السابقة من خلال اجتماعات ولجان مشتركة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة العراقية وزيارات متبادلة بين الجانبين والتي أثمرت عن إلغاء التأشيرات للعراقيين الراغبين في الدخول إلى الشقيقة العربية تونس الخضراء واستمرار الجهود الرامية لإيجاد أفضل الطرق والبرامج السياحية التي تساهم في تنشيط السياحة بين البلدين، ضمن إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد رحبت، أمس الجمعة، بقرار تونس الخاص بإلغاء شرط تأشيرة دخول العراقيين إلى بلادها.

واعتبرت الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، هذا القرار أنه يأتي انسجاماً مع مخرجات اجتماعات اللجنة العراقية- التونسية المشتركة التي انعقدت أعمالها في دورتها السابعة عشرة في بغداد بتاريخ 12 أيار 2024.

وأشارت إلى أن "القرار سيسمح للمواطنين العراقيين بدخول الأراضي التونسية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتونس وتشجيع التبادل السياحي والتجاري بين البلدين، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد السياح العراقيين إلى تونس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

يذكر أن اجتماعات اللجنة العراقية- التونسية المشتركة، قد عقدت أعمالها الشهر الماضي في بغداد، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين عن الجانب العراقي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة، نبيل عمار عن الجانب التونسي.