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السفير التركي يفتتح مكتبا لإصدار التأشيرات بمحافظة الانبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-14T09:07:02+0000
السفير التركي يفتتح مكتبا لإصدار التأشيرات بمحافظة الانبار

شفق نيوز/ افتتح اليوم السبت في الانبار، مكتبا لإصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا.

وذكر بيان لمحافظة الانبار؛ أن المحافظ علي فرحان الدليمي، والسفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي، افتتحا مكتب شركة GATE WAY الخاص بإصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا في مدينة الرمادي.

وذكر البيان أن الافتتاح جاء بعد جهود كبيرة بذلها المحافظ بغية تخفيف الأعباء عن كاهل أبناء المحافظة الراغبين بالحصول على تأشيرات الدخول الى الجمهورية التركية باعداد كبيرة.

و GATE WAY شركة تركية تأسست عام 2002 ، تقدم خدمات طلبات التأشيرة للحكومات والبعثات الدبلوماسية.

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