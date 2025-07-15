السفير التركي: زيادة الدفعات المائية اتجاه العراق جاء احتراماً للاتفاقيات الدولية

شفق نيوز- بغداد

اعتبر السفير التركي لدى بغداد، انيل بورا انان، يوم الثلاثاء، أن زيادة إطلاقات الدفعات المائية اتجاه العراق جاء احتراماً للاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية.

وذكر مكتب مستشار الأمن القومي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير التركي في بغداد، انيل بورا انان والوفد المرافق له، وجرى بحث جملة من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، والتي من شأنها تطوير العلاقات الإستراتيجية وبضمنها ملف المياه وتنفيذ الاتفاقيات الإطارية المبرمة بين البلدين بهذا الصدد".

وأشار الأعرجي، إلى أن الحكومة العراقية رحبت بشكل رسمي بالاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني وقرار الحزب القاضي بنزع سلاحه.

من جانبه أكد السفير التركي، أن قرار الحكومة التركية بزيادة إطلاق الدفعات المائية باتجاه العراق يندرج ضمن مبدأ احترام الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية.