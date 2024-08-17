السفارة: 1819 موكباً ايرانياً تخدم بزيارة الاربعينية والمضيفون هم العراقيون

شفق نيوز/ أصدرت السفارة الإيرانية في بغداد، اليوم السبت، توضيحا بشأن المواكب الخدمية الايرانية المتواجدة في العراق التي تساهم في الزيارة الاربعينية، مؤكدة ان تعدادها يصل الى قرابة 2000 موكب موزعة على ثلاثة منافذ والعتبات المقدسة التي يقصدها الزائرون في هذه المناسبة.

وذكرت السفارة في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز، بأنه تم تفعيل موكباً إيرانياً في العراق تزامناً مع زيادة أعداد الزوار، مؤكدة أن المضيفين الرئيسيين لمراسم أربعينية الإمام الحسین هم الشعب العراقي العزيز وحكومته.

وأضافت أن وجود المواكب الإيرانية لیست إلا للمشاركة في استضافة الزوار، مشيدة بالتعاون "الصادق" الذي أبدته السلطات العراقية في توفير المناخات المطلوبة لمشاركة المواكب الإيرانية في هذه الزيارة العظيمة.

ووفقا للسفارة، فإن ما يقارب 90% من المركبات التي تنقل مستلزمات المواكب الإيرانية وصلت إلى العراق عبر المنافذ الثلاثة تشمل المنذرية و الشلامجة وزرباطية عقب استكمال الإجراءات القانونية و بإشراف سلطات البلدين.

كما أشارت السفارة الإيرانية، إلى أنه من أصل 1819 موكبا إيرانيا متواجدا في العراق هناك 1049 موكبا في كربلاء، و262 موكبا في النجف ، و57 موكبا في الكاظمية و 39 موكبا في سامراء، و 398 موكبا موزعا على طريق الزائرين (من النجف إلى كربلاء) و 14 موكبًا يقدم الخدمات لزوار الإمام الحسین في الأماكن والمزارات الدينية الأخرى.

ويأتي هذا التوضيح عقب ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن لجنة الإقامة والتغذية الإيرانية، أمس الجمعة، بشأن اللغط الحاصل عن وجود 72 موكبا ايرانيا فقط تخدم في العراق من أصل قرابة 2000 .