السفارة الأميركية في بغداد: ساعدونا على وقف الهجمات

شفق نيوز- بغداد

دعت السفارة الأميركية في العراق، يوم الخميس، إلى تقديم أية معلومات عن الجهات التي تستهدفها في العاصمة بغداد وغيرها من الأماكن.

وقالت السفارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز: "ساعدونا على وقف الهجمات الإرهابية ضد سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد أو أي مكان آخر".

وأضافت: "إذا كان لديكم أي معلومات عن الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران أو عن الأفراد المسؤولين عن هذه الهجمات، أرسلوها إلينا اليوم".

ومنذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير الماضي، تعرضت السفارة الأميركية في بغداد وكذلك قنصلية الولايات المتحدة في إقليم كوردستان إلى جانب العديد من المصالح الأميركية في العراق إلى عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.