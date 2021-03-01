السفارة الأميركية في العراق "مستاءة" من العنف بالناصرية

شفق نيوز/ أعربت السفارة الأميركية في العراق، يوم الاثنين، عن استيائها مما يجري في مدينة الناصرية، مشددة على أن الضحايا وذويهم يستحقون تحقيقاً شفافاً للكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.

وقالت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز "تابعنا عن كثبٍ أعمال العنف الأخيرة في الناصرية والتي أسفرت عن إزهاق ارواح عدد من المتظاهرين على نحوٍ مأساوي وإصابةِ مئاتِ الأفراد".

وأضافت "نشعر بعميق الأسى للضحايا ولذويهم ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل"، مضيفة "لقد شجعتنا الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتهدئة التوترات وحل الوضع في الناصرية سلمياً وتقديم المسؤولين عن العُنفِ إلى العدالة".

وأكدت السفارة على أن "الضحايا وذويهم يستحقون الشفافية الوافية والمساءلة الكاملة".

وتشهد مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، منذ أيام عدة مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح، إلى جانب إصابات لعدد من القوات الأمنية.