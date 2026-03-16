تنبيه أمني جديد: لا تتوجهوا للسفارة الأميركية أو القنصلية في بغداد وأربيل (تحديث)

جددت السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الاثنين، تنبيهها للمواطنين الأميركيين من التواجد في العراق خشية التعرض للاختطاف والاستهداف، داعية إياهم إلى عدم التوجه نحو السفارة الأميركية أو القنصلية في بغداد وأربيل.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الفصائل الموالية لإيران حرضت على شن هجمات ونفذتها بالفعل ضد مواطنين أميركيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق. يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق فوراً".

‏ولفتت إلى أن "الفصائل الموالية لإيران هاجمت مراراً وتكراراً المنطقة الدولية في وسط بغداد. لا تزال المنطقة الدولية مغلقة، مع استثناءات محدودة. كما وقعت هجمات متكررة في المنطقة المحيطة بمطار أربيل الدولي والقنصلية الأميركية العامة في أربيل. لا تحاولوا التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل في ظل المخاطر الأمنية المستمرة".‏

وذكرت السفارة الأميركية في بيانها، المواطنين الأميركيين بتحذير السفر من "المستوى 4: لا تسافر الخاص بالعراق"، مؤكدة "لا تسافروا إلى العراق بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية ومحدودية قدرة الحكومة الأميركية على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق. لا تسافروا إلى العراق لأي سبب من الأسباب. غادروا الآن إذا كنتم هناك".

‏وبينت أن "إيران والجماعات المسلحة الموالية لها تشكل تهديداً خطيراً للأمن العام في العراق. لقد وقعت هجمات ضد مواطنين أميركيين ومصالح أميركية وبنية تحتية حيوية. وقد هاجمت هذه الجماعات منشآت دبلوماسية أميركية وشركات أميركية وبنى تحتية للطاقة تشغلها الولايات المتحدة، وهددت بالاستمرار في استهدافها. كما هاجمت الفصائل الموالية لإيران فنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى لها صلات بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق".

وشددت على أن "المواطنين الأميركيين يواجهون خطر الاختطاف، وقد تم استهداف أفراد أميركيين بشكل محدد. قد تعيق الفصائل الموالية لإيران قدرة السلطات العراقية على الاستجابة بفعالية في حالات الطوارئ".

وأكملت السفارة: "‏نحن نتابع الوضع عن كثب، وسنواصل تزويدكم بالتحديثات لتمكينكم من اتخاذ قرارات بشأن سلامتكم. إذا كنتم ترغبون في مغادرة العراق، فإن الحكومة الأميركية مستعدة للمساعدة من خلال تزويدكم بأحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة. لا توجد أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين بالنسبة للرئيس ترمب ووزير الخارجية روبيو ووزارة الخارجية بأكملها".

وأشارت إلى أن "‏المجال الجوي مغلق، والرحلات الجوية التجارية لا تعمل حالياً من العراق. تتوفر طرق برية إلى الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وتركيا. الحدود البرية مفتوحة بشكل عام، ولكن يجب على المسافرين توقع تأخيرات طويلة. تتوفر وسائل النقل البري المحلية، ويجب على المواطنين الأميركيين المغادرة الآن عبر إحدى هذه الطرق البرية. قد يكون المجال الجوي في الدول المجاورة مغلقاً أيضاً، وتُطبق شروط الدخول والخروج المحلية الخاصة بكل دولة. تهدف المعلومات التالية إلى مساعدتكم في اتخاذ القرار، وهي عرضة للتغيير".