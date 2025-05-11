من كوردستان وباقي المحافظات.. السفارة الأمريكية تترأس وفداً لقادة الأعمال العراقيين إلى واشنطن

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الأمريكية في العراق، يوم الأحد، ترؤسها وفداً يضم 46 من قادة الأعمال العراقيين بمختلف القطاعات إلى الولايات المتحدة للمشاركة في القمة السنوية للاستثمار SelectUSA التي يتم عقدها في العاصمة واشنطن للفترة من 11 إلى 14 أيار/مايو الجاري.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تقود "وفداً يضم 46 من قادة الأعمال من العراق بما في ذلك إقليم كوردستان إلى الولايات المتحدة للمشاركة في القمة السنوية للاستثمار SelectUSA".

وبحسب البيان، فإن "الوفد يضم مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا، والأمن السيبراني، والسياحة، والضيافة، والأغذية والمشروبات، والامتيازات التجارية، والزراعة، والبناء، والاستثمار، والأدوية، والعقارات، والنفط، والغاز. ويُبرز هذا التنوع الفرص الواسعة للتعاون والاستثمار بين الولايات المتحدة والعراق".

وأكدت السفارة، أن "قمة الاستثمار SelectUSA تُعتبر أكبر حدث مُخصص لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة. وتجمع القمة مستثمرين دوليين، وممثلين من الولايات والحكومات المحلية والمسؤولون الحكوميون لتسهيل الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي".

وأوضحت، أن "قمة SelectUSA تُنظم من قِبل وزارة التجارة، وتُقدم معلومات وخدمات أساسية لمساعدة المستثمرين الأجانب على اجتياز عملية الاستثمار في الولايات المتحدة. هدفنا هو مساعدة العراقيين على تحديد فرص الاستثمار في الولايات المتحدة وتنمية أعمالهم".

وعدت السفارة الأمريكية، هذه الزيارة "جزءاً من سلسلة من الزيارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة في مختلف القطاعات".

وذكّرت، أنه "خلال شهر أيار/ مايو الجاري، زار وفد من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بغداد. وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، شارك أكثر من 100 رجل أعمال وشركات من غرفة التجارة الأمريكية العراقية في منتدى أعمال في بغداد".