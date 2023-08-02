السفارة الألمانية ببغداد تنفي حرق القرآن "علانية": تدنيسه أمرٌ عدائي ودنيء

شفق نيوز/ نفت السفارة الالمانية في بغداد، يوم الأربعاء، حرق نسخة من القرآن "علانية" في ألمانيا، وعدّت تدنيس المصحف "أمرٌ عدائي ودنيء".

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشائعات المتداولة مؤخراً حول حرق المصحف علانية في ألمانيا كاذبة. ونحن نرفض بشدة أي نوع من أنواع الكراهية الدينية وعدم التسامح".

واعتبرت ان "تدنيس القرآن أمرٌ عدائي ودنيء"، مشيرة الى انه "يوجد في ألمانيا جالية مسلمة نابضة بالحياة، والعديد من العراقيين يعتبرون ألمانيا وطنهم".

وأكدت السفارة "حان الوقت الان للوقوف معاً وعدم الانقسام. نحن ممتنون للعلاقات الممتازة بين ألمانيا والعراق ونتطلع إلى تعزيزها وتطويرها أكثر".

وأول امس الإثنين، شددت قوات الأمن العراقية، إجراءاتها الأمنية حول السفارة الألمانية في العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من الشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، قامت مساء اليوم (الاثنين)، بإغلاق الشارع المؤدي الى السفارة الألمانية ضمن منطقة المنصور في بغداد".

وأضاف المصدر، أن "قوة من حفظ القانون (الشغب) انتشرت أمام مبنى السفارة، تحسبا من احتجاجات على خلفية حرق القران من قبل مواطن ألماني".