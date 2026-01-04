السفارة اللبنانية تحذر من عمليات "نصب" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

حذرت السفارة اللبنانية في بغداد، يوم الأحد، من عمليات نصب واحتيال بشأن منح جنسيات مقابل مبالغ مالية.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإيعاز من المديرية العامة للأمن العام في لبنان، تأمل السفارة اللبنانية في بغداد من أبناء الجالية الكرام، ضرورة توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ العصابات التي تقوم بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت "بغرض الحصول على الجنسيات من بعض الدول، مثل سلوفانيا، هنغاريا ورومانيا لقاء مبالغ مالية تصل إلى 30000 ألف يورو".