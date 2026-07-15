السفارة الفرنسية في بغداد تحتفل باليوم الوطني وتؤكد: مستمرون بدعم العراق (صور)

شفق نيوز- بغداد

احتفلت السفارة الفرنسية في بغداد، باليوم الوطني للجمهورية الفرنسية، بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية وثقافية وأكاديمية، وغيرهم من شرائح المجتمع العراقي.

وقال السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن فرنسا وقفت إلى جانب العراق خلال السنوات الماضية وفاءً لالتزاماتها، وقد دفعت ثمناً باهظاً لذلك، مبيناً أن جنوداً فرنسيين تعرضوا في شهر آذار الماضي لهجوم إرهابي في العراق أسفر عن مقتل عسكري فرنسي وإصابة خمسة آخرين.

وأضاف أن العراق أحرز تقدماً إيجابياً في الجانبين الأمني والاقتصادي، معرباً عن أمله بنجاح الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي.

وأشار دوريل، إلى أن فرنسا تدعم جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، مبيناً أن التعاون بين العراق وفرنسا في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية والثقافية والتراثية يعكس قوة العلاقات الثنائية، وان بلاده تعمل على دعم العراق في تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز علاقاته مع دول الجوار، ولا سيما الدول العربية الواقعة جنوب وغرب العراق.

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد بحر العلوم، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن اليوم الوطني الفرنسي يمثل محطة مفصلية في تاريخ فرنسا، ويرمز إلى مبادئ الحرية والمساواة وسيادة القانون، وهي قيم أسهمت في ترسيخ مكانة فرنسا ودورها المؤثر في المجتمع الدولي.

وأكد بحر العلوم، أن العلاقات بين العراق وفرنسا راسخة وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أنها شهدت تطوراً ملحوظاً في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، فضلاً عن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، وما أثمرته الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين.

وثمن المواقف الفرنسية الداعمة لأمن العراق واستقراره، والدور الذي اضطلعت به فرنسا ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، إضافة إلى مساهمتها في بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، بما يعكس التزامها المستمر بدعم قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد بحر العلوم أن العراق يواصل العمل على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، داعياً الشركات الفرنسية إلى توسيع حضورها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية والصناعة والخدمات.