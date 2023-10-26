السفارة العراقية في تركيا تصدر أول جواز إلكتروني

شفق نيوز/ أفتتح سفير جمهوريَّة العراق في أنقرة، ماجد اللجماوي، اليوم الخميس منظومة إصدار الجوازات الألكترونيَّة في مبنى السفارة، حيث تم إصدار أول نسخة جواز إلكترونيّ في الجمهوريَّة التركيَّة.

وقالت السفارة في بيان، إنه تم تدشين الجيل الثالث من الجواز الإلكترونيّ العراقيّ الجديد في الخارج، والذي يتميز بمواصفات فنيّة عاليّة المُستوى، ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدنيّ الدوليّة (الإيكاو)، مُشيراً إلى أنَّ الجواز الإلكترونيّ الجديد، سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقيَّة والإداريَّة، وسيتم إصداره للمواطنين خلال فترة زمنية قصيرة جداً.

السفير اللجماويّ، أشار إلى أنّ السفارة والقنصليات العامة في إسطنبول وغازي عنتاب ماضية في اتخاذ إجراءات فعّالة لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطنين المقيمين في الجمهوريَّة التركيَّة وفي مُختلِف المجالات.