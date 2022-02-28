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السفارة العراقية بأوكرانيا: مقتل زوجة مواطن عراقي بإطلاق نار والمعتقلون الأربعة كانت بحوزتهم مادة كيمياوية

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-28T11:32:14+0000
السفارة العراقية بأوكرانيا: مقتل زوجة مواطن عراقي بإطلاق نار والمعتقلون الأربعة كانت بحوزتهم مادة كيمياوية

شفق نيوز/ كشف القائم بأعمال السفارة العراقية في أوكرانيا حسين عباس، عن مقتل زوجة مواطن عراقي مقيم في أوكرانيا بإطلاق نار مباشر من قبل نقطة عسكرية، فيما بين أن العراقيين الأربعة الذين اعتقلتهم السلطات البولندية كانت بحوزتهم مادة كيمياوية.

وقال عباس خلال استضافته عبر الانترنت من قبل قناة العراقية الإخبارية، إن "زوجة أحد العراقيين وهي اوكرانية الجنسية قتلت بنيران الجيش الأوكراني أثناء توجه العائلة نحو الحدود لمغادرة البلاد".

وبين أن "العائلة غادرت منزلها في مدينة سومي الاوكرانية متوجهة نحو الحدود وأثناء اقترابهم تفتيش تم اطلاق النار عليهم ما أدى الى وفاة الزوجة، وهي أم لثلاثة اطفال بأعمار ست سنوات واربع سنوات ورضيع بعمر شهر".

واشار الى انه "باستثناء هذه الحادثة لم يتم تسجيل اي حوادث للعراقيين في اوكرانيا".

وبشأن العراقيين الاربعة الذين تم اعتقالهم في وقت سابق، اوضح عباس انهم "متوجهين نحو الحدود لمغادرة أوكرانيا وجرى اعتقالهم من قبل نقطة عبور حدودية حيث تم ضبط مادة كيمياوية بحوزتهم، لكننا تواصلنا مع تلك الاجهزة واستطعنا اطلاق سراحهم".

ويواصل الجيش الروسي لليوم الخامس على التوالي التوغل في المدن والاراضي الاوكرانية بعد ان اقتحم الحدود فجر يوم الخميس الماضي، في خطوة لاقت تنديداً دولياً وتم فرض عقوبات مشددة على موسكو.

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